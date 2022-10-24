На должность сити-менеджера Кирова претендуют три кандидата

Конкурс на должность главы администрации состоится 27 октября. Фото: admkirov.ru

К участию в конкурсе на должность сити-менеджера Кирова допущены три кандидата. Об этом сообщает горадминистрация.

На пост главы мэрии выдвигались Николай Богачев, Николай Большаков и Вячеслав Симаков. Комиссия изучила предоставленные ими документы. В числе квалификационных требований - образование, стаж и опыт работы на руководящих должностях.

В итоге всех троих допустили до участия. Сам конкурс на должность главы администрации Кирова состоится 27 октября. Победителя утвердят 31 октября.

Напомним, на данный момент полномочия главы кировской мэрии исполняет Вячеслав Симаков. На этом посту он работает с тех пор, как предыдущий сити-менеджер, Дмитрий Осипов, подал в отставку в начале августа 2022 года.