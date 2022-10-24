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Общество24 октября 2022 11:48

Военком Кировской области: частичная мобилизация в регионе не закончена

На данный момент рассылка повесток продолжается
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Жителей региона продолжают призывать в рамках частичной мобилизации.

Жителей региона продолжают призывать в рамках частичной мобилизации.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области продолжается частичная мобилизация. Об этом заявил военный комиссар региона Геннадий Боков.

- Решение о начале и окончании частичной мобилизации принимает единолично Верховный главнокомандующий, то есть Президент Российской Федерации. Указа об окончании не было, - прокомментировал он.

Геннадий Боков также пояснил, как добровольно стать резервистом. Для этого необходимо прийти в военкомат по месту прописки либо заполнить заявку на сайте Госуслуг в разделе «Военный комиссариат».