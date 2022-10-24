Военком Кировской области: частичная мобилизация в регионе не закончена

Жителей региона продолжают призывать в рамках частичной мобилизации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области продолжается частичная мобилизация. Об этом заявил военный комиссар региона Геннадий Боков.

- Решение о начале и окончании частичной мобилизации принимает единолично Верховный главнокомандующий, то есть Президент Российской Федерации. Указа об окончании не было, - прокомментировал он.

Геннадий Боков также пояснил, как добровольно стать резервистом. Для этого необходимо прийти в военкомат по месту прописки либо заполнить заявку на сайте Госуслуг в разделе «Военный комиссариат».