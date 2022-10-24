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Общество24 октября 2022 9:41

В Кирове на набережной заканчивают уборку поросли, закрывающей вид на реку

Территорию приведут в порядок окончательно на следующей неделе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Рабочие вывозят с территории древесные отходы. Фото: admkirov.ru

Рабочие вывозят с территории древесные отходы. Фото: admkirov.ru

В Кирове заканчивается уборка поросли на набережной. Об этом сообщили в горадминистрации.

Вырубка кустов, закрывающих вид на реку, уже завершена. Сейчас рабочие дробят срубленные ветки и вывозят древесные отходы. На следующей неделе набережную полностью закончат приводить в порядок.

Как уточнили в мэрии, подрядчик освободил часть склона от Вечного огня до ротонды Александровского сада. Срезались только дикорастущий кустарник и клен ясенелистный, закрывающие обзор. Березы, липы и яблони рабочие не трогали.