В Кирове на набережной заканчивают уборку поросли, закрывающей вид на реку

Рабочие вывозят с территории древесные отходы. Фото: admkirov.ru

В Кирове заканчивается уборка поросли на набережной. Об этом сообщили в горадминистрации.

Вырубка кустов, закрывающих вид на реку, уже завершена. Сейчас рабочие дробят срубленные ветки и вывозят древесные отходы. На следующей неделе набережную полностью закончат приводить в порядок.

Как уточнили в мэрии, подрядчик освободил часть склона от Вечного огня до ротонды Александровского сада. Срезались только дикорастущий кустарник и клен ясенелистный, закрывающие обзор. Березы, липы и яблони рабочие не трогали.