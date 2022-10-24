В Кирове 44-летняя женщина погибла в пожаре

Огонь мог вспыхнуть из-за нарушения пожарной безопасности при использовании электроприборов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове пожар унес жизнь женщины. О происшествии сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла в поселке Большая Субботиха 21 октября. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 44-летней женщины. По предварительным данным, пожар мог случиться из-за нарушения правил безопасности при использовании электроприборов.

По данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.