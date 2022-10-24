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Общество24 октября 2022 7:40

Кировская область получила 100 миллионов рублей на заключение соцконтрактов

Большая часть средств поступила из федерального бюджета
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчане получают денежную помощь по заключенным соцконтрактам.

Кировчане получают денежную помощь по заключенным соцконтрактам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировская область получила около 100 миллионов рублей на соцконтракт. Об этом сообщает правительство региона.

Соцконтракт - помощь, предоставляемая по четырем направлениям: поиск работы, преодоление трудной жизненной ситуации, ведение личного подсобного хозяйства и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Программа работает в нашей области второй год. Чаще всего такие контракты заключаются при поиске работы или открытии своего дела.

Так, например, при заключении соцконтракта по поиску работы в текущем году заявителю в первый месяц выплачивают 13504 рубля и еще столько же - в течение трех месяцев с момента трудоустройства дополнительно к зарплате.

- По всем вопросам, предоставления и получения социального контракта обращайтесь в управление социальной защиты населения по месту жительства или по телефону (8332) 32-13-51, - сообщили в пресс-службе правительства региона.