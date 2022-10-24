Кировская область получила 100 миллионов рублей на заключение соцконтрактов

Кировчане получают денежную помощь по заключенным соцконтрактам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировская область получила около 100 миллионов рублей на соцконтракт. Об этом сообщает правительство региона.

Соцконтракт - помощь, предоставляемая по четырем направлениям: поиск работы, преодоление трудной жизненной ситуации, ведение личного подсобного хозяйства и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Программа работает в нашей области второй год. Чаще всего такие контракты заключаются при поиске работы или открытии своего дела.

Так, например, при заключении соцконтракта по поиску работы в текущем году заявителю в первый месяц выплачивают 13504 рубля и еще столько же - в течение трех месяцев с момента трудоустройства дополнительно к зарплате.

- По всем вопросам, предоставления и получения социального контракта обращайтесь в управление социальной защиты населения по месту жительства или по телефону (8332) 32-13-51, - сообщили в пресс-службе правительства региона.