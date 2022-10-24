Прогноз погоды в Кирове с 24 по 28 октября: «минус» на градуснике, дожди и снег

По прогнозам синоптиков, на наступившей неделе возможен снегопад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Природа готовится к зиме - минусовыми температурами и снегом. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю с 24 по 28 октября.

Понедельник, 24 октября

Утро понедельника начнется с пасмурной погоды и небольшого дождя. Температура воздуха не превысит +4 градусов, вечером она опустится до +1 градуса. Ветер обещает быть достаточно сильным: его порывы будут достигать 9 м/с. Атмосферное давление составит 736-740 мм ртутного столба.

Вторник, 25 октября

С этого дня температура начнет медленно, но верно падать вниз. Днем столбики термометра покажут +2 градуса, вечером похолодает до -1. Ожидаются порывы ветра до 6 м/с. Атмосферное давление поднимется до 745-749 мм ртутного столба.

Среда, 26 октября

Днём воздух прогреется до +2 градусов, но вечером опустится до -1 градуса. Погода обещает быть ясной до вечера. Порывы ветра могут составить до 5 м/с днем и до 8 – ночью. Атмосферное давление будет медленно подниматься от 752 до 754 мм ртутного столба.

Четверг, 27 октября

Погода будет пасмурной в течение всего дня, а вечером начнется дождь, который не прекратится до пятницы. Температура воздуха достигнет +2 градусов. Усилится ветер: ожидаются порывы до 12 м/с. Атмосферное давление снова начнет падать: с 752 до 749 мм ртутного столба.

Пятница, 28 октября

На ночь и утро обещают дожди, переходящие в снегопад и обратно в дождь. Температура воздуха днем составит максимум +1 градус, а уже в 18 часов достигнет минусового значения. Вновь сильный ветер: возможны порывы до 10 м/с. Атмосферное давление поднимется до 745 мм ртутного столба в течение дня.