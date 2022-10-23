Совы, зайцы, енотовидные собаки: в Кирове волонтеры спасают жизни раненых диких животных

Пострадавших сов лечат уже две недели. Фото: vk.com/nest_xxl

В Кирове волонтеры спасают диких животных. Как сообщает паблик Центра реабилитации животных «Большое гнездо», приток раненых зверей увеличился. На протяжении двух недель волонтеры лечат двух длиннохвостых неясытей: одна - с черепно-мозговой травмой, вторая не может стоять на двух лапах.

- На днях поступил заяц русак, сбитый машиной. Спасти его не удалось, три сломанных лапы и ушиб лёгких с кровоизлияниями в грудную полость не оставили нам шансов. А сейчас мы боремся за жизнь сбитой енотовидной собаки. К счастью, без переломов, но удар пришёлся на голову и грудную клетку - у животного угрожающие жизни черепно-мозговая травма и ушиб лёгких, - делятся волонтеры.

Раненых животных становится больше каждой осенью. Волонтеры «Большого гнезда» лечат их самостоятельно и за свой счет. Если вы хотите помочь добровольцам, всю информацию можно найти здесь.