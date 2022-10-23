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Общество23 октября 2022 11:30

Кировчане могут оценить работу местной власти

Для этого нужно принять участие в опросе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчане оценят работу руководителей органов местного самоуправления и организаций, предоставляющих различные услуги. Фото: admkirov.ru

Кировчане оценят работу руководителей органов местного самоуправления и организаций, предоставляющих различные услуги. Фото: admkirov.ru

Минэкономразвития области запустило опрос, в котором горожане могут оценить эффективность работы руководителей органов местного самоуправления и организаций, которые оказывают услуги населению в 2022 году. Это транспортное обслуживание, качество дорог, обеспечение водой, отоплением, электро- и газоснабжением.

Поучаствовать в опросе можно здесь. Для этого необходимо авторизоваться с помощью учетной записи Госуслуг.

В администрации города отметили, что итоги опроса рассмотрят в январе 2023 года на экспертной комиссии при губернаторе Кировской области.