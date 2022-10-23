Кировчане могут увидеть частичное солнечное затмение

Максимальная фаза затмения ожидается в 13.47. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчане смогут увидеть частичное солнечное затмение. Об этом сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Явление произойдет 25 октября. Согласно данным группы, в максимуме фазы затмения солнечный диск будет закрыт на 74%. Начало ожидается в 12.33, максимальная фаза - в 13.47, окончание - в 14.57.

- В прошлый раз с территории Кировской области затмение с такой большой фазой наблюдалось 1 августа 2008 года. Следующее солнечное затмение с покрытием более 70% диска Солнца для наблюдений из Кирова будет доступно только 1 июня 2030 года, - сообщают астрономы-любители.

Стоит учесть, однако, что благоприятные условия для наблюдения складываются очень редко - примерно в 7% случаев.

Кировчанам напоминают: ни в коем случае не смотрите на Солнце в телескоп, бинокль или другой оптический прибор без специальных фильтров. Это приведет к необратимой потере зрения.