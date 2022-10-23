В Кировской области мобилизованным не предусмотрена единовременная выплата

Ранее выплата предусматривалась только тем, кто шел на службу в именные подразделения по контракту. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кировским мобилизованным не предусмотрена единовременная выплата. Об этом сообщил областной военный комиссар Геннадий Боков.

- На данный момент региональная выплата данной категории не предусмотрена. Ранее она предусматривалась только тем, кто изъявил желание пойти на военную службу по контракту в именные подразделения. Это рота «Вятка» и дивизион Широнина, - заявил военком.

Он также сообщил, что, согласно указу президента РФ «О частичной мобилизации», мобилизованные приравниваются к военнослужащим, но подписывать контракты с Минобороны не будут.

Геннадий Боков также добавил, что в Вольске мобилизованным выдали военную одежду и другие необходимые вещи. Перед тем, как отбыть для выполнения боевых задач, они получат также бронежилеты и кевларовые шлемы.