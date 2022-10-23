В Кирове 24 октября пройдут плановые отключения электричества

Электричество будет отсутствовать в домах кировчан по разным причинам. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Начало новой рабочей недели ознаменуется отсутствием света в квартирах кировчан. О плановых отключениях электричества 24 октября сообщили в АО «Горэлектросеть».

Ресурса не будет по следующим причинам: плановый и капитальный ремонт оборудования, эксплуатационные работы и подключение нового потребителя. Сроки отключения варьируются от трех до девяти часов. Все зависит от типа работ.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за временные неудобства.

Кировчанам напоминают, что уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов), 529-555 (для жителей Нововятского района и заречной части Кирова).

График отключения электричества в Кирове 24 октября 2022 года можно посмотреть по этой ссылке.