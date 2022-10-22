Поезд «Вятка» отмечает юбилей

В фирменном поезде в Киров не раз приезжали знаменитые люди. Фото: пресс-служба ГЖД

В понедельник, 24 октября, фирменный поезд №31/32 «Вятка» отпразднует юбилей. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, состав курсирует уже 55 лет.

Первый рейс от перрона кировского вокзала состоялся 24 октября 1967 года. С тех пор поезд совершил свыше 20 тысяч рейсов. И перевез более 12 млн пассажиров.

Все 55 лет проводники и другие работники поездных бригад неизменно обеспечивали высококачественное обслуживание пассажиров. Они неоднократно поднимались на пьедестал почета в профессиональных конкурсах. «Паспорта доверия» имеют все четыре поездные бригады.

В «Вятке» сейчас только современные вагоны. В них есть кондиционеры, экологически чистые туалеты, душевые комнаты и столики для пеленания младенцев. Во всех купе можно воспользоваться розетками на 220В, USB-портами и сейфами.

В текущем году в поезд добавили вагоны с детскими купе. Даже нижние полки в них имеют устройства защищающие ребенка от падения. Купе отделаны яркими материалами. Они имеют современный дизайн в двух вариантах «Космос» и «Рыцари». Столик сделан в виде шахматной доски.

В ближайшее время в составе появятся вагоны с купе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Конструкция вагона предполагает удобное передвижение на кресле-коляске. В них есть вспомогательные устройства для посадки и высадки особенных пассажиров. Кроме того, в них шире двери, тамбурная зона и коридор.