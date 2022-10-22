В Кирове проверяют качество воздуха

Лаборатория Центра природоохраны исследовала воздух по адресам: ул. Ярославская, 32; Мира, 31; Луганская, 53/2 (ТЦ Макси); Краснополянская, 5 (Метроград); микрорайон «Европейские улочки»; ул. Кольцова 10; Луганская, 49, Орджоникидзе, 39. Фото: kirovreg.ru

Сотрудники областного министерства охраны окружающей среды совместно со специализированной лабораторией Центра охраны окружающей среды и природопользования исследовали качество воздуха в Кирове. В правительстве региона сообщили, что первый выезд проходил 18 октября с 23:00, второй - с 19:00 на следующий день.

Это время выбрано не случайно: жители Кирова жалуются на то, что неприятные запахи появляются вечером и ночью.

Как пояснил замминистра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев, кировчане сообщают о неудовлетворительном состоянии атмосферного воздуха через социальные сети. Лаборатории министерства и Роспотребнадзора выехали по тем адресам, на которые указывают жители областного центра.

Так, лаборатория Центра природоохраны исследовала воздух по адресам: ул. Ярославская, 32; Мира, 31; Луганская, 53/2 (ТЦ Макси); Краснополянская, 5 (Метроград); микрорайон «Европейские улочки»; ул. Кольцова 10; Луганская, 49, Орджоникидзе, 39.

19 октября неприятные запахи чувствовалисьи на улицах Ярославской, Мира, Луганской, Кольцова. Во взятых пробах обнаружили: содержание сероводорода - менее 0,0048 мг/м3, аммиака - менее 0,024 мг/м3, что в два раза ниже предельно допустимых концентраций.

По словам Тимура Абашева, мониторинг воздуха будут вести и далее. Если обнаружится превышение допустимых концентраций, министерство инициирует прокурорскую проверку в отношении биохимзавода, который может быть одним из основных источников неприятного запаха в Кирове.

Для выявления не только сероводорода и аммиака, но и специфических веществ, например метилмеркаптана, правительство региона приняло решение выделить средства на закупку мобильной лаборатории. Она начнет работать весной 2023 года.

ВАЖНО

Если вы чувствуете неприятный запах, сообщите об этом по телефону 76-00-00.