Почему в Кирове за неделю сгорели три автомобиля

Основная причина возгораний - неисправность электрооборудования и топливной системы в самих автомобилях. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В Кирове на текущей неделе сгорели три машины. В управлении МЧС России по Кировской области объяснили причины возгораний.

Как сообщили в ведомстве, основная причина - неисправность электрооборудования и топливной системы в самих автомобилях.

Вторую позицию в списке занимают возгорания из-за неосторожного обращения с огнем: курение, сварочные работы при ремонте. На третьем месте - умышленные поджоги.

Спасатели также напомнили алгоритм действий в подобных случаях:

- сразу сообщите о пожаре по телефону 01;

- если под машиной разлито топливо, используйте огнетушитель;

- в случае, когда огонь появился под капотом, осторожно откройте его сбоку, лучше палкой или монтировкой, чтобы избежать выброса пламени на себя;

- огнетушитель направляйте на место наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, если его нет - забросайте песком, рыхлой землей;

- не тушите огонь в промасленной одежде, а также если ваши руки в бензине;

- если возгорание быстро ликвидировать нельзя, отойдите от автомобиля на безопасное расстояние - может взорваться топливный бак;

- когда в кабине находится человек, а двери заклинило, нужно взломать двери или выбить стекло - монтировкой, камнем или ногами. Вытащенному из машины пострадавшему нужно оказать первую помощь и вызвать «скорую»;

- пожар в автомобиле очень скоротечен: если машину не тушить, то в среднем за 20 минут она сгорает фактически полностью.

Для профилактики пожаров в автомобиле необходимо:

- внимательно следить за электрооборудованием, грамотно устранять неисправности;

- чтобы избежать поджога, следует оставлять машину на охраняемой автостоянке, особенно в ночное время.