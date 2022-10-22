Какие специалисты наиболее востребованы в Кировской области

В Кировской области в сентябре на 4% увеличилось количество вакансий.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Кировской области в сентябре на 4% увеличилось количество вакансий. Такую статистику предоставили в hh.ru.
По результатам исследования специалистов этой компании, спрос на персонал возрастал в течение всех летних месяцев. И осенью эта тенденция сохраняется. Хотя не во всех сферах деятельности.
Так, только в сентябре на 15% выросло число вакансий в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». Увеличился спрос и на специалистов в области «Управление персоналом, тренинги» (+14%), а также в сфере «Административный персонал» (+7%).
Но и снижение спроса на новых сотрудников тоже наблюдается в отдельных видах деятельности. Так, в сфере «Наука, образование» вакансий стало меньше на 31%. Государственной службе и некоммерческим организациям в первом осеннем месяце требовалось на 25% сотрудников меньше. В сфере «Домашний персонал» спрос на новых работников снизился на 23%, в «Страховании» - на 22%, и в «Безопасности» - на 17%.
Наиболее востребованными в нашем регионе остаются специалисты в профессиональных сферах:
- «Продажи» - 39% от всех вакансий в регионе;
- «Рабочий персонал» - 20%;
- «Начало карьеры, студенты» -18%;
- «Строительство, недвижимость» - 16%;
- «Производство» - 13%.
А вот менее всего заинтересованы работодатели в приеме на работу специалистов из сфер «Маркетинг, реклама, PR» - всего 4% от всех вакансий, «Медицина, фармацевтика» - 7%, «Административный персонал» - 8%.