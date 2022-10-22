Какие специалисты наиболее востребованы в Кировской области

В Кировской области в сентябре на 4% увеличилось количество вакансий. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области в сентябре на 4% увеличилось количество вакансий. Такую статистику предоставили в hh.ru.

По результатам исследования специалистов этой компании, спрос на персонал возрастал в течение всех летних месяцев. И осенью эта тенденция сохраняется. Хотя не во всех сферах деятельности.

Так, только в сентябре на 15% выросло число вакансий в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». Увеличился спрос и на специалистов в области «Управление персоналом, тренинги» (+14%), а также в сфере «Административный персонал» (+7%).

Но и снижение спроса на новых сотрудников тоже наблюдается в отдельных видах деятельности. Так, в сфере «Наука, образование» вакансий стало меньше на 31%. Государственной службе и некоммерческим организациям в первом осеннем месяце требовалось на 25% сотрудников меньше. В сфере «Домашний персонал» спрос на новых работников снизился на 23%, в «Страховании» - на 22%, и в «Безопасности» - на 17%.

Наиболее востребованными в нашем регионе остаются специалисты в профессиональных сферах:

- «Продажи» - 39% от всех вакансий в регионе;

- «Рабочий персонал» - 20%;

- «Начало карьеры, студенты» -18%;

- «Строительство, недвижимость» - 16%;

- «Производство» - 13%.

А вот менее всего заинтересованы работодатели в приеме на работу специалистов из сфер «Маркетинг, реклама, PR» - всего 4% от всех вакансий, «Медицина, фармацевтика» - 7%, «Административный персонал» - 8%.