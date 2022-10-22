В Кирове ограничат движение на ж/д переезде в микрорайоне Радужный

На этом участке проведут работы по выправке железнодорожного пути. Фото: пресс-служба ГЖД

Через железнодорожный переезд в микрорайоне Радужный города Кирова частично перекроют движение автотранспорта. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, проезд будет ограничен 24 октября с 8 до 14 часов.

В ведомстве пояснили, что на этом участке проведут работы по выправке железнодорожного пути. Они были запланированы заранее. Автомобили будут пропускать в обоих направлениях только по одной полосе.

Сотрудники Горьковской железной дороги просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.