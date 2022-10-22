Прогноз погоды на 22 и 23 октября в Кирове: ожидаются заморозки до -3 градусов

В выходные синоптики прогнозируют в Кирове заморозки до -3 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром в субботу, 22 октября, синоптики прогнозируют в Кирове солнечную погоду. Воздух прогреется всего до +1 градуса. Днем столбик термометра поднимется до отметки +2, будет малооблачно. К вечеру в городе похолодает до -3. Северо-западный ветер сменится западным и подует со скоростью 4-6 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В воскресенье, 23 октября, ожидается пасмурная погода. Температура воздуха утром достигнет +2 градусов. Днем в городе потеплеет до +4. Вечером столбик термометра окажется на отметке +3. Скорость юго-западного ветра составит 6-14 м/с. Атмосферное давление - 747 мм ртутного столба.

Напомним, что кировчанам рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю. Из-за понижения температуры воздуха и осадков в виде дождя и снега на дорогах может появиться наледь.