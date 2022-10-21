В Кирове началась реставрация Александровского сада

Основная часть работ запланирована на 2023 год. Фото: kirovreg.ru

В Кирове начался ремонт Александровского сада. Об этом сообщает областное правительство.

Подрядчик приступил к работам сегодня, 21 октября. В текущем году ему предстоит отремонтировать пешеходные дорожки и 32 пролета на набережной Грина. Основной процесс реконструкции запланирован уже на 2023 год.

Стоит отметить, что ремонт пройдет на средства, выделенные из федерального бюджета. Частично их потратят на благоустройство парка имени Кирова. Деньги пойдут на закупку оборудования площадок для тренировки собак, а также детских и спортивных. Само благоустройство парка запланировано также на 2023 год.