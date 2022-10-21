Пырлог: новый автобусный маршрут №7 в Кирове долго не проработает

Новый автобусный маршрут обещали запустить с начала 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове автобусный маршрут №7, обещанный горожанам, не просуществует долго. Так считает экс-гендиректор АО «АТП» Денис Пырлог. В своем телеграм-канале он заявил, что «лот, выставленный на конкурсные процедуры, состоит только из одного маршрута, что никак не вяжется с политикой администрации последних лет десяти-то точно». К тому же желающих обслуживать новый маршрут не оказалось: на конкурс не поступило ни одной заявки, и он не состоялся.

- Даже неопытному в этой сфере человеку понятно, что пассажиропоток на этом маршруте будет одним из самых низких. Нет должной инфраструктуры: вы видели достаточное количество остановок по улице Горького в промежутке от улицы Воровского до Московской? Вот и я не видел. Оборудовать их, как требует законодательство, за два месяца нереально, - комментирует Пырлог.

По мнению экс-руководителя предприятия, пассажиропоток на маршруте составит максимум 200 человек, «и только из-за того, что закроют с нового года 88-ой маршрут». Поэтому, заявил Пырлог, маршрут №7 ждет та же участь, что и автобус №11, который проработал чуть более года - с ноября 2011 по декабрь 2012 года, трижды изменив за это время схему движения.