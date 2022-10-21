В Кирове с 1 января 2023 года отменят автобус №88

Ранее маршрут хотели изменить, но позднее решили убрать вовсе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове в 2023 году отменят автобус №88. Об этом сообщает горадминистрация.

Изначально планировалось изменить его схему движения. Однако позднее сам маршрут решили убрать полностью. Как объяснили в отделе транспорта, он практически полностью дублирует троллейбусный маршрут №8, и оттого является убыточным. Его могли бы сохранить при помощи создания пересадочного узла на остановке «Мечта», однако эта концепция не нашла отклика у кировчан. Поэтому «дальнейшее существование маршрута нецелесообразно», добавили в ведомстве.

Напомним, с 1 января 2023 года в Кирове вступает в силу новый реестр маршрутов городского пассажирского транспорта. Подробнее об этом можно прочитать здесь.