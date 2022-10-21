В Нолинском районе полицейские спасли пенсионеров, застрявших в тайге

Пенсионеры уехали в лес собирать ягоды и не смогли выбраться самостоятельно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области полицейские спасли из тайги пенсионеров. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Вечером 20 октября в полицию обратилась жительница Коми. По ее словам, она уже долго не может дозвониться до родителей, живущих в поселке Аркуль Нолинского района. Как установили правоохранители, с утра пенсионеры уехали с двумя односельчанами за брусникой в лес и не вернулись. На мобильные телефоны они не отвечали, маршрут поездки существовал лишь приблизительный.

Полиции помог местный егерь, хорошо знающий местность. Следственно-оперативная группа вместе с ним прочесывала тайгу. Машину обнаружили около 3 часов ночи. Пропавшие сборщики ягод находились в ней. Как они объяснили, автомобиль застрял, сами пенсионеры не смогли его вытолкать и, поскольку связь здесь отсутствует, заночевали в транспорте. В итоге общими усилиями застрявшую машину удалось вызволить, и уже через час пропавших доставили домой.