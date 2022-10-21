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Общество21 октября 2022 8:20

В Кирове закончили расширять проезжую часть на перекрестке Проезжей и Павла Корчагина

Сейчас движение открыто по всем полосам
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В текущем году схема движения больше не изменится. Фото: admkirov.ru

В текущем году схема движения больше не изменится. Фото: admkirov.ru

В Кирове закончили расширение проезжей части на перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей. Об этом сообщает горадминистрация.

Подрядчик провел последние работы у поворота на Субботиху: на дороге уложены слои из песка, щебня и асфальта с геосеткой. Сейчас движение транспорта открыто по всем полосам и направлениям. В 2022 году схему движения менять уже не будут.

Подрядчику остается только укрепить обочины, провести планировку откосов, обустроить бордюры и барьерное ограждение. Верхний слой асфальтобетонного покрытия появится на проезжей части уже в 2023 году, как и тротуары, водоотводные лотки и озеленение.