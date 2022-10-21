В Кирове 22 и 23 октября снова пройдут «сплошные проверки»

Водителям напоминают, что для предотвращения конфликтов и попыток дать инспекторам взятку, в о всех машинах ДПС установлены видеорегистраторы. Фото: ГИБДД Кировской области

В ближайшие выходные в Кирове снова будут проверять водителей на состояние опьянения. Такую информацию предоставили в Госавтоинспекции Кировской области.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что «сплошные проверки» будут проводить в течение двух дней - 22 и 23 октября. Машины будут останавливать в Ленинском и Октябрьском районах. Помимо этого, посты организуют на въездах в областной центр и выездах из него, а также в пригородных зонах.

Вместе с автоинспекторами в рейдах примут участие члены добровольных народных дружин и представители «Ночного Патруля».

В ГИБДД предупреждают, что во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы - для исключения конфликтных ситуаций и предупреждения коррупции.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает, что садиться за руль в пьяном виде недопустимо. Нетрезвым водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.