В Кирове подрядчик должен устранить недочеты после ремонта на улице Свердлова

Подрядная организация должна выровнять и засыпать черноземом газоны. Фото: admkirov.ru

На улице Свердлова в областном центре провели реконструкцию сетей теплоснабжения. Как сообщили в горадминистрации, ремонтные работы проходили от дома №4 до дома №21.

При этом по Курагинскому и Вершининскому переулкам ограничивали движение транспорта.

В теруправлении Октябрьского района рассказали, что раскопки начались в мае и закончились только к середине октября. Специалисты ведомства при приемке работ обнаружили ряд существенных недочетов.

- Газонную часть требуется засыпать черноземом и выровнять. Тротуары рядом с участком реконструкции необходимо очистить от грязи, - рассказали в администрации Октябрьского района. - Все требования доведены до представителей подрядной организации. Раскопку можно будет признать закрытой только после качественного восстановления благоустройства.

Добавим, что часть работ на ул. Свердлова подрядчик проводил на проезжей части, поэтому работы принимали и специалисты УДПИ. Они не нашли несоответствия требованиям восстановления дорожного покрытия. И сняли ограничения по передвижению транспорта на этом участке.