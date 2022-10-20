В Кировской области врачи спасли мужчину, серьезно пострадавшего в ДТП

Врачи провели экстренную операцию и спасли этим жизнь пациента. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области врачи помогли мужчине, пострадавшему в ДТП. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

В сентябре в Зуевском районе произошла серьезная авария с участием двух автомобилей. Одному из водителей срочно нужна была медицинская помощь. Мужчину доставили в местную ЦРБ, и к нему из Кирова посредством санавиации вызвали дежурного врача травматолога-ортопеда.

У пациента диагностировали множество травм: сотрясение головного мозга, закрытый перелом пяти ребер с повреждением легкого, тупая травма живота, ушиб правой почки, перелом лучевой кости, оскольчатый перелом правой бедренной кости со смещением отломков, закрытый перелом левой бедренной кости и перелом правого надколенника.

Врачи совместно провели экстренную операцию, удалив селезенку и проведя дренирование брюшной полости. Переломы зафиксировали аппаратами, а также наложили гипсовую лонгету. Вмешательство прошло успешно, мужчину перевезли в областную травматологию после стабилизации состояния. Сейчас он продолжает лечение и готовится к следующим операциям.