В Кирове полицейские в ходе рейдов по «круглосуткам» изъяли 110 литров алкоголя

Продаваемую с нарушениями продукцию изъяли, решается вопрос о ее конфискации. Фото: скрин с видео УМВД по Кировской области

В Кирове полиция изъяла 110 литров алкоголя, продававшихся с нарушениями закона. Об этом сообщает областное УМВД.

За минувшую неделю полицейские провели рейды по наводкам кировчан. В результате правоохранители пресекли 11 нарушений закона. Среди них - продажа алкоголя в ночное время, а также торговля без лицензии. На продавцов и предпринимателей составили протоколы за административные правонарушения.

Так, например, в круглосуточном магазине на улице Советской отпускали пиво и крепкий алкоголь после 23 часов. У спиртного не было сопроводительных документов, а магазином владел ИП. Такая форма ведения бизнеса запрещает торговать крепкими алкогольными напитками. Полицейские изъяли 110 литров продукции на сумму более 90 тысяч рублей. Материалы передадут в суд для решения вопроса о наказании виновным и конфискации алкоголя.