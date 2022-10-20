В Нагорском районе в школьных котлетах обнаружили кишечную палочку

Продукцию в школу поставлял кировский производитель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столовой одной из школ Кировской области обнаружили котлеты с кишечной палочкой. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по КО, УР и ПК.

В сентябре 2022 года специалисты «Кировской областной ветеринарной лаборатории» отобрали пробы котлетного мяса в пищеблоке средней школы поселка Заево Нагорского района. Исследования выявили в материале бактерии группы кишечной палочки. Ведомство также выяснило, что мясо поставил в школу через посредников кировский производитель, ООО «ИнвестТрейдСервис». У продукции имелись все ветеринарные сопроводительные документы.

Производителю объявили предостережение. Всех участников оборота партии проинформировали о случившемся. Остатки продукции вернули предпринимателю для уничтожения.