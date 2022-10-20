В Кирове на улице Профсоюзной реконструируют остановку общественного транспорта

Предприниматели обещают сделать ковку и фирменный знак на павильоне. Фото: google.com/maps

В Кирове проведут реконструкцию остановки у дома №58 на улице Профсоюзной. Об этом сообщает паблик «Кировский транспорт» со ссылкой на руководство ТЦ «КРИН».

- Остановка сохранит название и будет достойно переформатирована в «умную». Соответственно, наконец-то мы уберем этот гнутый страшный профнастил и неуместный поликарбонат. Сделаем ковку и наш фирменный знак. Без преувеличения, остановочный павильон будет украшением нашего города к 650-летию, - пишет руководство ТЦ в соцсетях.

В организации также добавили, что все работы она проведет за свой счет.