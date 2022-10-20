В Кировской области 8-летнюю девочку покусала собака

Хозяин животного не подтвердил, что собака привита от бешенства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре в городе Советске собака покусала 8-летнего ребенка. Об этом инциденте в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю сообщили сотрудники полиции.

Собака напала на девочку 2 сентября возле дома № 77 по ул. Жилина. После этого происшествия хозяин животного в течение 12 часов обязан был доставить пса в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение. Там собаку должны были осмотреть и оставить на карантин на 10 дней. Этого требуют Ветеринарные правила профилактики распространения бешенства. Но владелец животного не привез пса в ветклинику. И подтверждения, что собака привита, нет.

Учитывая это, 12 октября Управление Россельхознадзора объявило хозяину пса предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.

В ведомстве также напомнили, что владелец животного несет административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уголовную ответственность.