Житель Омутнинска получил медаль «За воинскую доблесть»

Владимиру Румянцеву вручили награду за заслуги при исполнении воинского долга. Фото: kirovreg.ru

Житель Омутнинска Владимир Румянцев получил медаль «За воинскую доблесть» II степени. Как сообщили в правительстве региона, молодому человеку вручили награду за заслуги при исполнении воинского долга.

21-летний мужчина до участия в спецоперации служил по контракту в поселке Марадыковском Оричевского района. И встал в строй защитников Родины с самого начала спецоперации. Батальон, в котором служил Владимир, размещался на российской границе. А затем стал продвигаться вглубь освобожденных территорий, обеспечивая безопасность воздушного пространства и прикрытие российских войск.

- Попытки ударить с воздуха были почти ежедневно - и днем, и ночью, - говорит Владимир. - Тем не менее при мне за время службы ни один солдат, ни один гражданский у нас не погибли. Все остались целы.

Расположение батальона постоянно менялось. Летом он находился на территории ЛНР.

- Нас обеспечивали всем необходимым, вдобавок поступала и гуманитарная помощь от земляков. Регулярно получали и письма поддержки, - вспоминает молодой человек.

В сентябре контракт у Владимира закончился, он вернулся в Омутнинск вместе с супругой. Он женился на Марии во время несения службы. А дома мужчина узнал, что его отец принял решение отправиться на спецоперацию добровольцем. Павел Румянцев - ветеран войны в Чечне, в прошлом сотрудник полиции, сообщил сыну, что не может оставаться в стороне. А Владимир решил пойти по стопам отца: стать полицейским.

Кстати, сейчас проходит подготовку в городе Вольске и дядя молодого человека Андрей Плотников, которого призвали в рамках частичной мобилизации.