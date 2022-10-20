Кировских автомобилистов просят сменить летнюю резину на зимнюю

В ближайшее время вполне может выпасть первый снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировских автомобилистов предупреждают о скором похолодании. Об этом заявила областная Госавтоинспекция.

- В ближайшее время по прогнозам синоптиков в Кировской области ожидается понижение температуры воздуха до минусовых показателей, осадки в виде снега и дождя, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоит помнить, что в случае образования наледи на проезжей части самыми опасными для водителей становятся мосты и путепроводы, крутые спуски и подъемы.Поэтому в такую погоду необходимо быть предельно внимательным и соблюдать оптимальный скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта. Необходимо также избегать резких маневров.

Кировских автомобилистов также попросили позаботиться о смене шин с летних на зимние.