В Кирове высадят тысячу лип, тополей и рябин

Накануне прошла высадка на улице Московской в районе перекрестка с Менделеева. Фото: admkirov.ru

На кировских улицах планируют высадить тысячу деревьев. Об этом сообщает горадминистрация.

Сейчас работы уже идут на нескольких улицах: Московской, Розы Люксембург, Карла Маркса, Советской в Нововятском районе и в Чистых прудах. Накануне специалисты высадили саженцы липы, тополя и рябины на улице Московской в районе перекрестка с Менделеева.

Основа посадочного материала - липы, поскольку они достаточно устойчивы к городской среде и умеют поглощать пыль. В питомниках выводятся тополя, которые не будут аллергичными и сорными.

В мэрии также сообщили, что подход к озеленению города планируется изменить. Новые решения представят властям в ближайшее время.