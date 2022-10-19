В Кирове до конца 2022 года решат проблему 516 обманутых дольщиков

Решаются вопросы и по другим проблемным объектам. Фото: kirovreg.ru

Как сообщает областное правительство, к концу 2022 года планируется достроить три проблемных дома: на Гороховской, 81, Современной, 13, и Маклина, 60а. Кировчане, вложившиеся в долгострой на Пугачева, 29а, получат компенсацию. Это решит проблему 516 обманутых дольщиков.

Права еще 612 участников долевого строительства по шести другим объектам восстановят с помощью выделения земельного участка застройщику. Это касается в том числе дома на Орджоникидзе, 2б, который изначально планировалось достроить с помощью Фонда развития территорий.

Решаются проблемы с другими объектами. В ближайшее время определится подрядчик, который закончит два долгостроя на Октябрьском проспекте. Ведется судебная работа по передаче прав застройщика, занимавшегося домом №31 по Ленина, региональному фонду. Необходимо также завершить проектно-изыскательные работы по дому №3 на Мичуринской (1 и 2 секции).