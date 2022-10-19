В Кирове мужчина украл 188 тысяч рублей у организации, на которую работал

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина обокрал сеть быстрого питания. Об этом рассказали в областном УМВД.

Заявление в полицию поступило на днях от руководителя предприятия быстрого питания. Как он сообщил, некий мужчина вломился в офис и украл выручку, собранную с точек накануне. В общем и целом предприятие лишилось 188 тысяч рублей.

Вор попал на камеры видеонаблюдения, благодаря чему его личность удалось оперативно установить. Грабителем оказался 55-летний работник организации, ранее судимый. Фотоориентировку распространили по органам внутренних дел региона, и вскоре злоумышленника задержали. Часть денег он уже успел потратить, купив себе телефон. Оставшуюся часть средств, как и аппарат, у него изъяли.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.