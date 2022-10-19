Глава Вятскополянского района покидает свой пост

В должности главы района Андрей Чернов проработал четыре года. Фото: администрация Вятскополянского района

Глава Вятскополянского района Андрей Чернов подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте. Сегодня - его последний рабочий день на этом посту.

Андрей Чернов проработал в должности главы района четыре года. За этот срок, перечисляет он, прошли строительство домов в рамках программы переселения, спортивных и детских площадок, а также ФОКа в Сосновке, ремонт дорог, замена освещения в образовательных учреждениях и другое. В своем обращении он также поблагодарил коллег из администрации.

- Хочу отметить, что и на новом месте работы, я также буду помогать развиваться нашему району! Буду всегда с Вами рядом и на связи! - добавил в завершение Чернов. О новом месте работы он не сообщил.