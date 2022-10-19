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Общество19 октября 2022 6:05

В Кирове 219 многоквартирных домов остались неподготовленными к зиме

Их жильцы рискуют переплачивать за тепло по вине недобросовестных УК
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Из-за неподготовленности домов их жильцы рискуют оплачивать избыточное тепло.

Из-за неподготовленности домов их жильцы рискуют оплачивать избыточное тепло.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Кирове 219 многоквартирных домов все еще не готовы к отопительному сезону. Об этом сообщили в «Т Плюс».

По данным ресурсоснабжающей организации, 176 домов из неподготовленных обслуживает ООО «ЖКХ г. Кирова». Еще 14 находятся под управлением ООО «УК Забота». Без актов готовности к отопительному сезону остались также шесть домов, чьи жители выбрали непосредственную форму управления - ТСЖ или ЖСК.

В Кирово-Чепецке сложилась аналогичная ситуация, но в куда меньшем масштабе. Там неподготовленными к зиме оказались всего три дома.

- Некачественная подготовка управляющей компанией или ТСЖ дома к отопительному сезону создает риски для теплоснабжения жильцов и усложняет регулировку температуры в квартире. Отсутствие промывки внутридомовой системы приводит к зашлакованности системы отопления. А значит, жители зимой будут вынуждены оплачивать избыточное тепло, - сообщили в пресс-службе кировского филиала «Т Плюс».

Организация направила обращения в прокуратуру, ГЖИ и администрации городов. Список домов, где не провели мероприятия по подготовке к зиме, можно посмотреть здесь.