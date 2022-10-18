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Общество18 октября 2022 13:41

В Кирове обновляют главный канализационный коллектор

Рабочие заменят около 50 метров трубопровода
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы продлятся до 25 октября. Фото: admkirov.ru

Работы продлятся до 25 октября. Фото: admkirov.ru

В Кирове обновляют главный городской канализационный коллектор. Об этом сообщает горадминистрация.

Рабочим предстоит заменить около 50 метров трубопровода. Специалисты установят новые стальные трубы сроком службы более полувека. Благодаря этому снизится риск возникновения аварий на сетях водоотведения и повысится надежность всей системы, а также улучшится экологическая обстановка, сообщили в мэрии.

Ремонт планируется закончить до 25 октября. После завершения работ подрядчик восстановит благоустройство территории.