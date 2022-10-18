В Кировской области осудили телефонную мошенницу, притворявшуюся сотрудницей прокуратуры

На днях над телефонной мошенницей состоялся суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудили телефонную мошенницу, притворявшуюся сотрудницей правоохранительных органов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Девушка «работала» в сговоре с еще одним человеком. Представляясь работницей прокуратуры, она сообщала собеседницам, что их дочери совершили ДТП, а после предлагала им срочно перевести по 100 тысяч рублей, чтобы якобы виновниц не посадили. Обе жертвы мошенницы согласились, и девушка вместе с напарником завладели деньгами.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Девушка в ходе расследование возместила часть средств - 10 и 70 тысяч. В совокупности с этим и другими смягчающими обстоятельствами приговором стали 480 часов обязательных работ. С мошенницы также взыскали компенсацию невозмещенной части причиненного ущерба - 90 и 30 тысяч рублей соответственно.