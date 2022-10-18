В Кирове врачи помогли младенцу с опухолью гортани

Точную причину заболевания определили с помощью КТ и МРТ. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи помогли младенцу с редкой патологией. Об этом рассказали в областном Минздраве.

Впервые ребенок поступил в Детскую областную больницу в двухмесячном возрасте в июле. Родители жаловались на шумное дыхание и приступообразный лающий кашель. Обследование установило, что у младенца острый обструктивный бронхит. После лечения ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии, однако он возвращался еще дважды с аналогичными симптомами.

На второе возвращение врачи провели КТ грудной клетки и прямую ларингоскопию, и уже тогда выявили у малыша реактивный отек вестибулярного отдела гортани. Позже с помощью МРТ поставили точный диагноз: врожденная подскладочная гемангиома гортани - доброкачественная опухоль, возникающая чаще всего в первые месяцы жизни ребенка или еще во внутриутробном периоде. Врачи сумели оказать необходимую помощь малышу.

- Сейчас без проведения оперативного вмешательства, только на лекарственной терапии пациент пошел на поправку и уже выписан домой. В будущем он еще несколько раз придет в больницу на осмотр и сможет дальше жить обычной здоровой жизнью, - добавили в Минздраве.