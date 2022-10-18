В Кирове перекроют участок улицы Производственной из-за ремонта ж/д переезда

На переезде пройдет ремонт межрельсового настила.
Фото: Виталий КАРНАУХ
В Кирове на одну ночь перекроют железнодорожный переезд на улице Производственной. Об этом сообщает горадминистрация. Соответствующее постановление уже опубликовано на портале мэрии.
Движение транспорта запретят в районе дома №28 по улице Производственной. На участке пройдет ремонт межрельсового настила. Ограничения вступят в силу в ночь на 19 октября, с 00.00, и будут действовать до 05.00. В мэрии добавили, что подрядчик должен установить ограждение с освещением в темное время суток и предупреждающие знаки.
Автомобилистов просят планировать маршрут с учетом этой информации и заранее выбирать пути объезда.