В Кирове перекроют участок улицы Производственной из-за ремонта ж/д переезда

На переезде пройдет ремонт межрельсового настила. Фото: Виталий КАРНАУХ

В Кирове на одну ночь перекроют железнодорожный переезд на улице Производственной. Об этом сообщает горадминистрация. Соответствующее постановление уже опубликовано на портале мэрии.

Движение транспорта запретят в районе дома №28 по улице Производственной. На участке пройдет ремонт межрельсового настила. Ограничения вступят в силу в ночь на 19 октября, с 00.00, и будут действовать до 05.00. В мэрии добавили, что подрядчик должен установить ограждение с освещением в темное время суток и предупреждающие знаки.

Автомобилистов просят планировать маршрут с учетом этой информации и заранее выбирать пути объезда.