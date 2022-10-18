В Кирове мужчина угнал и разбил машину своего начальника

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, мужчина задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина угнал и разбил машину работодателя. Подробности сообщает областное УМВД.

15 октября в полицию поступило сообщение о ДТП: в Коминтерне на улице Семашко в кювете обнаружили «Газель». Водитель, очевидно, съехал с дороги и столкнулся с деревом. Мимо как раз проезжал владелец автомобиля. Увидев, что его машина не стоит на законном месте в гараже, а лежит в кювете, он вызвал полицию.

Через некоторое время инспекторы ДПС задержали виновника произошедшего. Им оказался 41-летний кировчанин. Как выяснилось, у хозяина разбитой «Газели» есть участок с гаражом в Загарье. Угонщик работает на потерпевшего, выполняя различные поручения. Накануне он попросился переночевать в гараже, а ночью решил съездить по-тихому за сигаретами. Очевидно, он не справился с управлением, и авто оказалось в кювете.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.