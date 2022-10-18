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Общество18 октября 2022 5:59

В Кирове планируют построить четырехполосную дорогу на участке улицы Солнечной

Проект реализуют в случае финансирования из федерального бюджета
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Строительство планируют провести в 2023-2024 годах.

Строительство планируют провести в 2023-2024 годах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове планируют построить участок улицы Солнечной с четырехполосной дорогой. Об этом сообщает горадминистрация.

Проект успешно прошел госэкспертизу. До конца текущего года власти планируют получить из федерального бюджета 197 миллионов рублей на строительство дороги. Оно пройдет в 2023-2024 годах, если средства выделят.

Согласно концепту, на участке Солнечной от Воровского до Производственной обустроят четырехполосную проезжую часть, ливневку и тротуары. Проектом предусмотрены озеленение и установка освещения, а также перекладка коммуникаций.

В мэрии также сообщили, что на улице Воровского от Ульяновской до Московской планируется провести капремонт. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.