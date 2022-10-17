В Кирове 12 родителей привлекли к ответственности за плохое исполнение своих обязанностей

Нарушителям, и взрослым, и несовершеннолетним, выписали несколько штрафов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На ней разобрали 22 дела жителей Первомайского района.

12 родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Так, к примеру, в одной семье мать уехала из дома на пять дней, оставив детей с супругом. Тот, в свою очередь, перепоручил малышей знакомой и уехал на рыбалку. Дети долго не могли уснуть и плакали. Ни один из родителей не выходил на связь и не отвечал на звонки. Знакомая, у которой находились дети, обратилась в полицию.

Досталось и несовершеннолетним: так, на 600 рублей оштрафовали подростка за появление пьяным в общественном месте. К тому же это был уже не первый такой случай. Еще двоих несовершеннолетних - за то, что они матерились в общественном месте и не обращали внимание на замечания. Каждому вынесли штраф: 500 рублей.

- Постановления комиссии направлены в адрес органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для организации и проведения индивидуальной профилактической работы с семьями, - добавили в мэрии.