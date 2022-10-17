Подрядчики уже начали работы на нескольких перекрестках. Фото: admkirov.ru

В Кирове начали внедрять интеллектуальную транспортную систему. Об этом сообщает горадминистрация.

Подрядчики начали модернизировать светофоры на перекрестках улиц Ленина и Спасской, Ленина и Хлыновской, Ленина и Орловской, а также на Ленина, 96. В список работ входят:

- замена устаревшего оборудования;

- установка 82 новых контроллеров;

- подключение оборудования для связи с центром управления движением;

- замена кабельных линий;

- установка устройств сбора данных о параметрах дорожного движения;

- установка новых стратегических детекторов, распознающих государственные регистрационные знаки транспортных средств (5 адресов);

- установка автоматической дорожной метеостанции в районе дома № 1 по улице Профсоюзной для круглосуточного информирования о погодных условиях.

В мэрии также добавили, что на внедрение ИТС в 2022-2023 годах из федерального бюджета выделено почти 262 миллиона рублей.