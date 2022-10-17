В Кировской области у мужчины изъяли три килограмма наркотиков

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Подробности рассказали в региональном УМВД.

Инцидент произошел в Котельничском районе. Полиция остановила автомобиль 37-летнего жителя Омутнинска. При осмотре машины правоохранители нашли и изъяли три пакета с неизвестным веществом. Экспертиза доказала, что это наркотик. Общая масса изъятого составила около трех килограммов, что является особо крупным размером. Сам мужчина сознался, что «запрещенку» планировал продавать в регионе.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу на время расследования. Полиция устанавливает причастность мужчины к другим нарушениям закона.