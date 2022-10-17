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Происшествия17 октября 2022 12:37

В Кировской области у мужчины изъяли три килограмма наркотиков

По его словам, он планировал продавать вещество жителям региона
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Подробности рассказали в региональном УМВД.

Инцидент произошел в Котельничском районе. Полиция остановила автомобиль 37-летнего жителя Омутнинска. При осмотре машины правоохранители нашли и изъяли три пакета с неизвестным веществом. Экспертиза доказала, что это наркотик. Общая масса изъятого составила около трех килограммов, что является особо крупным размером. Сам мужчина сознался, что «запрещенку» планировал продавать в регионе.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу на время расследования. Полиция устанавливает причастность мужчины к другим нарушениям закона.