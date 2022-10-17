Жителям Кировской области потребуется копить 10 лет, чтобы купить новый автомобиль

На накопление средств для покупки новой машины кировчанину потребуется 9,6 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Кировской области придется копить на новый автомобиль почти десять лет. Такие выводы сделали эксперты «РИА Рейтинг».

Согласно их исследованию, на покупку будет откладываться 50% от зарплаты, накопления не тратятся и размещены на вкладе по ставке на уровне 7,5%, а проценты капитализируются каждый месяц. Учитывалась также стоимость самого транспорта: новый - порядка 2,3 миллиона рублей, подержанный - около 1,2 миллиона.

Исходя из этих данных, эксперты выяснили, что кировчанин будет копить на новенький автомобиль 9,6 года, на подержанный - 5,8 года. Эти показатели отправили нашу область на 68 место из 89. Быстрее всех с накоплениями справятся жители Чукотки: 3,7 года на машину с конвейера. Дольше всех - жители Кабардино-Балкарии: им придется откладывать и ждать 11,3 года.