К 650-летию Кирова в 246 домах проведут капремонт

Фасады 15 домов в центре уже отремонтированы, еще в 27 домах работы подходят к концу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 650-летию Кирова планируется отремонтировать 246 домов. Об этом сообщили в правительстве региона.

В центре уже отремонтировали фасады 15 домов. Рабочие привели в порядок крыши, фундамент и подвалы. В 27 домах капремонт подходит к концу. Власти также заключили договоры на проведение капитального ремонта в 53 домах. В 28 зданиях ведутся проектные работы, в еще 59 они уже закончены и приняты.

- Договоры на проведение капитального ремонта по всем оставшимся домам планируется заключить до конца 2022 года, - добавили в пресс-службе правительства области.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кировская область получит более 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на расселение аварийных домов.