Кировская область получит более 1,5 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья

До конца года планируется расселить более 4000 кировчан из 1878 аварийных жилых помещений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировская область получит дополнительные средства на расселение аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Из федерального бюджета выделят более 1,5 миллиарда рублей. Деньги поступят в регион до конца 2022 года. Их направят на завершение программы расселения. Новые помещения получат жители домов, включенных в список аварийных до 2017 года.

Всего до конца 2023 года планируется переселить более 4000 жителей региона из аварийного жилья. Так, сейчас в Слободском районе и микрорайоне Лянгасово строят многоквартирные дома для этих целей. Проходит госэкспертизу проектная документация на возведение домов в Кирово-Чепецке и поселке Вахруши.