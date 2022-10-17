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Общество17 октября 2022 9:13

Кировская область получит более 1,5 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья

Средства выделят из федерального бюджета
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
До конца года планируется расселить более 4000 кировчан из 1878 аварийных жилых помещений.

До конца года планируется расселить более 4000 кировчан из 1878 аварийных жилых помещений.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировская область получит дополнительные средства на расселение аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Из федерального бюджета выделят более 1,5 миллиарда рублей. Деньги поступят в регион до конца 2022 года. Их направят на завершение программы расселения. Новые помещения получат жители домов, включенных в список аварийных до 2017 года.

Всего до конца 2023 года планируется переселить более 4000 жителей региона из аварийного жилья. Так, сейчас в Слободском районе и микрорайоне Лянгасово строят многоквартирные дома для этих целей. Проходит госэкспертизу проектная документация на возведение домов в Кирово-Чепецке и поселке Вахруши.