У «Вятавтодора», «Куприта» и «Дорожного комитета» появились новые руководители

О назначениях стало известно на еженедельной планерке у губернатора Кировской области. Фото: kirovreg.ru

АО «Куприт» возглавил Ильдус Гизатуллин, работавший на протяжении 17 лет в областном управлении Росприроднадзора, а позднее - в Западно-Уральском межрегиональном управлении.

В «Дорожном комитете» также появился новый руководитель. Им стал Алексей Вепрев. С 12 октября он вступил в должность.

В «Вятавтодоре» заместителем гендиректора с исполнением его обязанностей назначили Дениса Ситникова. Александр Соколов отметил, что Ситников ранее служил в МВД, а ныне является депутатом кировской гордумы.

- Я очень надеюсь на принципиальный и ответственный подход к служебным обязанностям новых руководителей, что позволит достичь необходимо уровня в развитии сети автомобильных дорог Кировской области, а также в построении грамотной работы по утилизации мусора и создании инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона, - прокомментировал глава региона.

Ранее мы также сообщали о кадровых перестановках в областном правительстве.