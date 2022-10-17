Министра строительства, энергетики и ЖКХ Игоря Селезнева отправили в отставку

Из-за действий Селезнева регион едва не потерял федеральные средства. Фото: kirovreg.ru

Как рассказал губернатор Александр Соколов во время еженедельной планерки, Игорь Селезнев, министр строительства, энергетики и ЖКХ, отправился в отставку. Исполнять его обязанности будет Владимир Климентовский - зам Селезнева.

По словам главы региона, причина отставки - в банальном разгильдяйстве, которое могло обернуться возвратом полученных ранее федеральных средств в бюджет страны.

- Появился риск, что регион лишится 124 миллионов рублей. Мне пришлось оперативно вмешиваться в процесс, в результате нам удалось отстоять 100 миллионов. Но 24 миллиона область потеряла. Поэтому Игорь Николаевич написал заявление об отставке, - прокомментировал Александр Соколов.

В правительстве произошли и другие кадровые изменения. Так, губернатор сообщил, что Ларису Маковееву утвердили в должности министра финансов региона. Ранее она являлась исполняющей эти обязанности.